Zaniolo: "Ho pensato di smettere. Mourinho, non vedo l'ora"

Nicolò, come stai? “Dopo la vittoria del derby e l’ok del professore Fink ancora meglio”. Nicolò Zaniolo a SportWeek racconta il suo calvario e si proietta al futuro: “Ho passato l’intero inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene fosse impossibile. Quando mi sono rotto il crociato la seconda volta, ho pianto veramente tanto.

Chiuso in casa per una settimana, ho spento il telefono, non riuscivo più a parlare, né a sorridere. Ho pensato di mollare e lasciare il calcio. Vedevo i ragazzi camminare. Volevo essere come loro. Io per tre mesi mi tiravo su con le stampelle. Poi grazie ai miei e agli amici, sono arrivato a oggi con più voglia di prima”.

A Roma intanto è arrivato José Mourinho. “Siamo gasati – prosegue il centrocampista giallorosso – non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora. Tifosi? È come se avessi giocato ogni domenica e fatto ogni volta… doppietta. La gente qua è incredibile. C’è un tifoso, Lorenzo, che mi scrive tutti i giorni e tiene il conto della riabilitazione: siamo 2400 giorni e qualcosa”.