Zanetti svela l'obiettivo dell'Inter: parole chiare sul futuro di Icardi e Lautaro

In occasione dell'evento “A la cancha por una sonrisa” (In campo per un sorriso), sportivo e di solidarietà, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ai microfoni di TyC Sports ha parlato anche delle diverse situazioni in casa Inter, in particolare del futuro di Icardi, di Lautaro Martinez e anche del tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte.

“Il futuro di Icardi? Ha iniziato la preparazione con noi, i giocatori stanno lavorando. Si è aperta la campagna acquisti, quindi stiamo aspettando di vedere cosa succederà. Stiamo molto concentrati sull’inizio della nuova stagione, con un nuovo allenatore come Antonio Conte, che ha grandissima esperienza. Ora ci sarà la tournée in Asia, dove affronteremo avversari forti, e ci stiamo preparando a questa stagione come un’annata importante.

E’ arrivato Conte, ma sono arrivati anche dei grandi giocatori. L’Inter merita di essere protagonista e di vincere titoli. Lavoreremo per questo. Vogliamo essere protagonisti in un campionato difficile come quello italiano.

Lautaro? Sono davvero felice di quello he ha fato in Copa America. Ha concluso un primo anno all’Inter molto positivo. Stiamo parlando di un ragazzo che ha solo 21 anni e che ha un enorme futuro davanti. Il Barcellona? Ufficialmente non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Siamo molto contenti di Lautaro, ha fatto una stagione positiva confermata dalla Copa America. Vogliamo tenerlo, non abbiamo alcun problema“.