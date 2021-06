Zanetti: "Mou garanzia? Se gli comprano i giocatori. Futuro Icardi: ecco dove lo vedo"

In un'intervista rilasciata oggi a tuttomercatoweb, l'ex centrocampista nerazzurro Cristiano Zanetti ha parlato di Mourinho e del futuro di Icardi.

Sul portoghese, ecco il pensiero: "Lui garanzia? Se gli comprano i giocatori sì, sennò la Roma non può ambire con questa squadra ad arrivare tra le prime 4".

E su Icardi... "Non mi pare un giocatore per Allegri. Mi sembra più da Roma. E' uno statico, là davanti e per Mou potrebbe essere uno alla Milito".