Zanetti Inter, assegnato al vicepresidente nerazzurro un importante premio

Altro importante riconoscimento per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti: il dirigente nerazzurro riceve nella sala executive di San Siro il premio "Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro" 2019, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti e dal CONI.



Queste le motivazioni della fondazione "Mecenate dello Sport" riprese dal sito ufficiale del club Inter.it:

“Esemplare figura di uomo di sport, Javier Zanetti rappresenta un riferimento a livello mondiale per la sua riconosciuta capacità di comunicare, in campo e fuori, alti valori etici e morali attraverso l’attività sportiva e umanitaria. Campione di stile e professionalità, si è sempre battuto dimostrando grande fair play nel raggiungimento dei propri obiettivi con tenacia, coraggio e lealtà. Detentore del record di presenze con la maglia dell’Inter, ha contribuito in modo essenziale alla promozione dell’immagine sportiva nel mondo coniugando la sua figura di campione esemplare con l’impegno sociale attraverso la Fondazione Pupi, costituita nel 2002 per supportare i bambini disagiati. È inoltre dal 2006 ambasciatore di “SOS Villaggi dei bambini “, associazione onlus per i diritti dell’infanzia.

Javier Zanetti è, inoltre, testimonial di Special Olympics, organizzazione che a livello mondiale si occupa dell'attività sportiva degli atleti con disabilità intellettiva, e di cui una rappresentativa di atleti e dirigenti presenzierà all'evento".