Zanetti Inter, al vicepresidente nerazzurro un importante riconoscimento

Javier Zanetti viene premiato in Messico: il dirigente dell'Inter entra nella Hall of Fame del calcio internazionale, con il premio consegnato alla vecchia gloria adesso dirigente nel Salon de la Fama a Pachuca.



Motivo d'orgoglio per il congiunto nerazzurro targato Suning, con l'ex capitano che è stato premiato da Gerardo Martino durante la cerimonia che ha visto presenti anche altri campioni dello sport.



Zanetti riceve un altro riconoscimento dal mondo del pallone, dato il suo impegno e le sue prodezze che l'hanno reso celebre in tutto il mondo e anche nella storia del club. A riportarlo nella giornata odierna è il sito ufficiale della squadra "Inter.it".