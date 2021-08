Zanetti carica l'ambiente: "Difendiamo lo scudetto tutti insieme!"

A poche ore dal calcio di inizio di Inter-Genoa, match inaugurale della nuova stagione del campionato italiano di Serie A, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha pensato di mandare un messaggio alla squadra tramite il suo account Twitter. Di seguito le sue parole:

"Oggi inizia una nuova stagione: difendiamo lo scudetto in ogni momento e tutti insieme! Un grande in bocca al lupo a Mister Inzaghi, a tutto il suo staff e a tutti i giocatori. FORZA INTER, SEMPRE!".

Poche parole, ma tanto basta alla leggenda nerazzurra per lanciare un messaggio chiaro a tutto il campionato: nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi mesi, l'Inter resta la squadra campione d'Italia in carica, e farà di tutto per difendere il tricolore cucito sul petto nella passata stagione. Oggi, contro la compagine ligure, inizia un nuovo percorso per la squadra nerazzurra. Un percorso sicuramente pieno di insidie e con qualche certezza in meno, ma che potrà contare su delle basi solidissime, costruite da un gruppo diventato vincente e che adesso ha tanta voglia di confermarsi ai vertici.

Che la stagione abbia inizio, buon campionato a tutti!