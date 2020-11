Zanetti a Sky:" Maradona unico, mi ha fatto vivere uno dei momenti più belli"

Nel pre-partita della sfida di Champions contro il Real Madrid, il vice-presidente ed ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:"Diego è unico per come ci ha reso felici dentro un campo di calcio. Ha dribblato nella vita tutte le difficoltà e dopo restava sempre in piedi. Ancora non ci credo. Come tutti gli argentini non ci crediamo a questa notizia che è arrivata. Diego se n'è andato, è tristezza per tutti quelli che amano questo sport".

Ha poi proseguito l'argentino:"Avevo 13 anni, ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita. Vedere l'Argentina campione del mondo e tutto quello che ha fatto Diego in quel Mondiale per tutti noi è stata una grandissima felicità. Diego ci ha trasmesso l'amore per questo sport. In ogni angolo, in ogni quartiere, in ogni campetto di calcio ci sarà la sua essenza. Ha rappresentato, non solo per noi argentini ma per tutto il mondo, l'essenza del calcio".