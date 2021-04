Zamparini: “Finché ci saranno Conte e Marotta vincerà l'Inter”. Poi la stoccata alla Juve...

E' evidente quanto sia incredibile il lavoro svolto da Conte e Marotta in questi ultimi anni alla guida dell'Inter. Dopo anni di amare delusioni, adesso i nerazzurri sono a pochi passi dallo scudetto.

A tal proposito è intervenuto a Radio Sportiva Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo. Le sue parole: “Ho addestrato Marotta al Venezia. Finché ci sarà il duo con Conte vincerà l'Inter, magari non con un bellissimo calcio ma vincerà. La Juventus ha pensato di fare a meno di Marotta, ma lui è uno come Dybala o Ronaldo, una persona seria e che conosce il calcio”. A riportarlo CalcioNews24.