Zamorano: “Porterei subito Mbappé. Vidal e Sanchez stanno benissimo all'Inter”

Ivan Zamorano, ex attaccante e bandiera nerazzurra, si è raccontato all'esclusivo Q&A di StarCasinòSport, commentando anche il momento che stanno vivendo i suoi connazionali, Sanchez e Vidal, all'Inter.

Ecco le sue parole: "porterei subito Mbappé, calciatore che ha un futuro grandioso ed ha tutta la qualità per essere un giocatore fantastico in Europa. Se devo pensare ad un calciatore del Cile devo dire che Vidal e Sanchez stanno benissimo all'Inter, adesso possono vincere lo scudetto e in futuro ancora di più".