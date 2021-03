Zaccheroni: "Scudetto? L'Inter viaggia in euforia. Milan unica rivale"

Sentito ai microfoni di AdnKronos, l'ex tecnico di Inter, Milan e Juventus, Alberto Zaccheroni, ha parlato della lotta scudetto che vede le sue tre ex squadre citate nelle prime tre posizioni con i nerazzurri in prima fila.

Ecco le sue parole: "L'Inter viaggia in euforia. Ho sempre sostenuta che l'unica insidia per i nerazzurri era il Milan, che ha una serenità ambientale ideale ed ha Paolo Maldini che conosce bene tutte le dinamiche di spogliatoio e interviene prima che possano accadere guai, pur non avendo una rosa di grandissima qualità".

Zac ha, poi, continuato: "Ci sono altre squadre che hanno più dei rossoneri, ma loro sono compatti e hanno tanta voglia di emergere e tanto entusiasmo".