Zaccheroni: "L'Inter adesso potrebbe dire la sua in Champions"

L'ex allenatore dell'Inter, Alberto Zaccheroni, è il protagonista di un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb. Interrogato sul cammino europeo dei club italiani, il tecnico emiliano ha provato a dare una sua personale interpretazioni della disfatta in Champions, sottolineando come l'Inter odierna avrebbe potuto dire la sua nella massima competizione europea per club. Di seguito le sue parole:

"Io sostengo che l'Inter era ed è attrezzata per la Champions: ha investito e consolidato, e la squadra adesso è matura ed esperta. Fa un calcio verticale, cosa indispensabile oggigiorno: l'Inter insomma doveva essere protagonista in questa Champions, e se è fuori il motivo è da ricercarsi nel fatto che, quando è stata eliminata, non aveva la fiducia di oggi."

Ancora Zaccheroni: "Non è una questione di qualità, bensì di fiducia: gli ultimi anni senza vincere hanno forse tolto qualcosa da questo punto di vista. Può migliorare in qualità e personalità ma se l'Inter giocasse adesso non la darei fuori in Coppa".