Zaccheroni incensa Lukaku: “Romelu è da pallone d’oro”

L’ex tecnico dell’Inter Alberto Zaccheroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, parlando anche di quello che a tutti gli effetti rappresenta l’uomo del momento, Romelu Lukaku.

Secondo Zac, “è un premio che deve essere assegnato a quello che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti. Io onestamente non mi meraviglierei se lo vincesse Lukaku. Da quando è arrivato all’Inter sta facendo cose straordinarie. In A non c’è un giocatore che riesce a spostarlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la palla e allarga gli alettoni ha uno spunto incontenibile".

La stagione di Big Rom è sicuramente di quelle importanti; sembra riuscire tutto al gigante belga, che addirittura è riuscito a ricevere questa benedizione da parte di Zaccheroni. Che sia un’opinione condivisa o no, lo scopriremo presto.