Zaccheroni: "Il focolaio covid potrebbe pesare sull'Inter"

Alberto Zaccherroni ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche di Inter, specialmente in ottica scudetto. Di seguito le sue parole:

"Scudetto? Difficile che i nerazzurri abbassino la guardia da qui alla fine, anche in virtù del loro allenatore. Certo, il calcio sa stupire, ma la Juventus dovrà fare i conti con l'enorme motivazione dell'Inter nel riportare a Milano il titolo di Campioni d'Italia, e poi c'è anche il Milan, che per me è da inizio anno una delle favorite".

Zaccheroni poi a commentato anche il recente focolaio covid esploso nel gruppo squadra nerazzurro: "Se potrà influire? Sicuramente toglierà qualcosa, ma per organico e "fame" penso che alla fine l'Inter non ne uscirà pesantemente condizionata. Il campionato di quest'anno è anomalo, con molte variabili: un giorno hai a disposizione dei giocatore, il giorno successivo no. E poi ci sono i 5 cambi e la totale assenza di pubblico".