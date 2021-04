Zaccardo: "Io vedrei bene Dzeko all'Inter. E' già stato vicino"

Intervistato dal quotidiano Libero, l'ex difensore di Palermo e Milan, nonchè campione del mondo con la Nazionale, Christian Zaccardo, ha parlato dell'Inter e di un giocatore che, a suo dire, potrebbe fare al caso dei nerazzurri.

Ecco le sue parole: "Dzeko all'Inter può essere senz'altro un'idea di mercato, i nerazzurri erano stati vicini a prenderlo in passato e ci avevano provato a gennaio. Lo vedrei bene in nerazzurro, nonostante l'età resta un grande attaccante".

Parole di stima per l'attaccante della Roma, ma che difficilmente si concretizzeranno in una trattativa sia per l'età del calciatore che per l'elevato ingaggio annuo.