Youth League, Inter-Real: Chivu la riagguanta con un capolavoro

Oggi pomeriggio si è giocato allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni il match tra le giovanili di Inter e Real Madrid valido per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Youth League. Gli uomini di Christian Chivu sono riusciti a strappare dopo una partita sofferta un pareggio nel finale grazie ad una rete in acrobazia di Francesco Nunziatini, classe 2003 arrivato in estate dal Livorno. Il match si è concluso sul risultato di 1-1.

I blancos, campioni d’Europa in carica, hanno dominato sul piano tattico e tecnico per quasi tutta la partita, dimostrando la propria superiorità. ma la difesa dell’Inter è riuscita a reggere l’urto e blindare la porta difesa da Rovida. Il giovane portiere dell’Inter con diversi interventi decisivi è stato uno dei migliori in campo. Il Real è riuscita sbloccare il match soltanto al 70’ con un’azione personale di Peter Gonzalez. Dopo lo svantaggio i nerazzurri hanno sfiorato il pareggio con Carboni e Abiusso. Quando la partita sembrava ormai chiusa, Nunziatini è riuscito a trovare un euro gol in rovesciata al terzo minuto di recupero. Un punto preziosissimo per l’under 19 nerazzurra allenata da Christian Chivu che nek prossimo turno affronterà lo Shakthar Donetsk in trasferta.