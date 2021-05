Young: “Inter scelta migliore che potessi prendere. Scudetto? Incredibile”

L’esterno nerazzurro Ashley Young ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport Uk in cui ha parlato anche dello scudetto appena vinto con l’Inter. L’ex Manchester United è diventato il primo giocatore inglese a vincere nel corso della sua carriera sia là Premier League che la Serie A. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Scudetto? Sembra incredibile a essere onesti. Ovviamente è bello vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incredibile, una sensazione incredibile”

"Il mio trasferimento all’Inter? Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora guardo indietro e penso di aver preso la decisione giusta. Ho sempre avuto ambizione, quella spinta e la voglia di vincere. La prima stagione siamo arrivati in finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso, abbiamo anche perso il campionato di un punto e penso che questo potrebbe averci dato la forza per questa stagione di conquistare un trofeo e vincere la Serie A. Penso che la decisione di venire qui sia stata la migliore che potessi prendere”