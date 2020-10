Young Inter, buone notizie per Conte: l’inglese negativo al tampone

Arrivano buone notizie in casa Inter sulle condizioni di Ahley Young. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno, fermo ai box da due settimane a causa del Covid-19, è risultato finalmente negativo al tampone effettuato nelle scorse ore. Recupero fondamentale per il tecnico nerazzurro in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.

L’ex esterno del Manchester United ha già ripreso ad allenarsi individualmente e tornerà dunque ad allenarsi con il resto della squadra nei prossimi giorni, non sarà dunque a disposizione di Antonio Conte per la gara di domani contro il Genoa a Marassi alle ore 18.

L’obiettivo è quello di recuperarlo totalmente e tornare nella lista dei convocati per la trasferta di Champions League di martedì contro lo Shakhtar Donetsk, ma prima dovrà svolgere una visita di idoneità.