Wijnaldum Inter, è fatta per l’olandese: arrivano conferme dall’Inghilterra

Nonostante la delicata situazione societaria, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. I dirigenti nerazzurri, starebbero monitorando con attenzione specialmente i parametri zero e sarebbero a un passo dalla chiusura del primo colpo: Wijnaldum.

Dopo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, oggi sono arrivate ulteriori conferme anche dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo di massima con Georginio Wijnaldum del Liverpool. L’olandese, in scadenza di contratto a fine stagione, avrebbe deciso da tempo di non rinnovare con i Reds e sarebbe sempre più vicino al trasferimento all’Inter.

Importantissimo colpo dei nerazzurri che, salvo clamorosi colpi di scena, si sarebbero assicurati uno dei migliori giocatori in scadenza di contratto. L'Inter avrebbe battuto la concorrenza di numerosi club, specialmente quella del Barcellona. Il 30enne sarebbe un profilo molto gradito ad Antonio Conte, che lo avrebbe richiesto alla società già nella passata stagione.