Wijnaldum Inter, dalla Spagna insistono: accordo verbale con il Barcellona

Sempre più incerto il futuro di Georginio Wijnaldum. L’olandese, in scadenza di contratto con il Liverpool al termine della stagione, sembrerebbe intenzionato a non rinnovare con i Reds e intraprendere una nuova avventura. Sulle tracce del classe '91 ci sarebbero diversi club, specialmente Inter e Barcellona.

Nonostante la smentita del giocatore arrivata nella giornata di ieri, il quotidiano catalano Sport parla di un accordo verbale per un contratto triennale tra Wijnaldum e il Barcellona. Stando a quanto riferiscono dalla Spagna, mancherebbe solo il via libera della nuova dirigenza blaugrana per ufficializzare l’accordo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore non avrebbe raggiunto nessun accordo con il Barcellona e l’Inter sarebbe ancora la squadra in pole position. I nerazzurri sarebbero da tempo contatto con l'agente di Wijnaldum ed avrebbero messo sul piatto la loro proposta.