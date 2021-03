Wijnaldum apre all'addio al Liverpool? "Non è facile come si pensa"

Come vi avevamo raccontato in esclusiva qualche giorno fa (clicca qui per leggerla), Georginio Wijnaldum con ogni probabilità non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Liverpool, e a giugno si libererà a parametro zero. Su di lui ci sono Inter, Juventus e più defilato il Milan.

Il centrocampista olandese classe '91 ha parlato del suo contratto: "Al momento non ci sono novità. Non è che non sia felice di dover partire, sono felice qui. Ma non è così facile come si pensa ... bisogna negoziare con la società e ci sono tanti fattori ”.

