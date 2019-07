Wanda Nara, sui suoi profili social i tifosi si dividono: i commenti

Nonostante l'Inter abbia detto a chiare lettere che Mauro Icardi non rientri più nei piani del progetto del club, sotto le foto postate dalla moglie e agente dell'argentino Wanda Nara continuano a vedersi i commenti di alcuni tifosi che continuano a sperare in una sua permanenza.

Ovviamente oltre a questi vi sono anche i commenti di alcuni tali che intimano ai due (a volte anche in maniera abbastanza volgare e violenta) di andare. A colpire Wanda Nara però, è stato il commento di un tifoso che ha scritto:

“Io non capisco e non voglio capire perché tutta questa cattiveria per te e Mauro, tu una madre eccellente, una moglie che difende suo marito. Mauro purtroppo è caduto nella rete di Spalletti. Speriamo che tutto si sistemi”. A tale commento, la famosa procuratrice ha risposto con un cuore.