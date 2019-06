Wanda Nara, presto nuovo incontro con Marotta: le ultime

Futuro sempre più rovente per Mauro Icardi. Il bomber rosarino, che ha già espresso la propria volontà di rimanere all'Inter, in questi giorni vedrà incontrare il proprio agente nonchè moglie Wanda Nara con l'AD interista Beppe Marotta.

All'ordine del giorno ci saranno ovviamente i discorsi relativi alla possibile cessione del giocatore, ma a riguardo il Corriere dello Sport quest'oggi precisa:

"In queste ore, probabilmente già oggi, Wanda farà ritorno a Milano dalla Thailandia. E, quindi, tutto lascia credere che entro la fine della settimana potrebbe andare in scena il colloquio con Marotta. Da tempo, tra i due non ci sono più stati veri confronti e ora che la stagione si è conclusa diventa obbligatorio affrontare la situazione".