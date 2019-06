Wanda Nara, la critica di Mughini sulla gestione Icardi è pesante: le parole

Ennesima bordata per la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara. La show-girl argentina, dopo le numerose critiche subìte sul salotto di Tiki Taka da parte dei vari Antonio Cassano e Christian Vieri, questa volta è stata criticata anche da un altro ospite fisso della trasmissione condotta da Pierluigi Pardo.

Si tratta di Giampiero Mughini, che dalle frequenze di Radio 2 su Wanda Nara ha detto:

"Wanda ha distrutto la carriera del calciatore, ha distrutto la sua nomea, ha distrutto la valutazione in denaro che a lei e suo marito giustamente interessa molto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, l’Inter lo vorrebbe sbolognare e in un modo o nell’altro lo farà. Gli agenti non vanno in tv con un’ampia scollatura a promuovere la causa del marito, è un episodio di cronaca nera”.