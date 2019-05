Wanda Nara, il post della signora Icardi preannuncia un addio? Le parole

A poco più di un'ora dalla qualificazione in Champions League dell'Inter, sui social spunta un messaggio di Wanda Nara che fa inevitabilmente pensare ad una partenza ormai imminente.

Queste le parole scritte dalla moglie del n°9 nerazzurro Mauro Icardi: "A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, 3 gol nel derby, 124 gol a 26 anni. A volte nessuno si ride conto di chi gioca con dolore.

A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l'unica cosa che conta è l'orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami".