Wanda Nara attacca sui social i giornalisti. Ecco il motivo

Mauro Icardi continua ad essere sulla bocca di tutti, e stavolta non solo per i rumours di mercato. Recentemente è apparso su Instagram un post della moglie dell'argentino dove viene criticata aspramente la stampa. Wanda Nara avrebbe attaccato duramente i giornalisti, a causa di una foto che ritraeva il centravanti nerazzurro con l'amica Barbara Rohner. Ecco quanto condiviso dalla nota agente tramite i social:





''È importante essere prudenti quando si informa. I giornalisti hanno l'obbligo d'informare con la verità e soprattutto quando ci sono delle famiglie coinvolte. La mia grande amica, il suo incredibile marito e i suoi bambini si sono visti coinvolti senza essere famosi. La mia famiglia ed io siamo abituati al fatto che spesso inventino dichiarazioni o situazioni che sono lontane dalla realtà, ma la cosa più grave è quando la stampa sa la verità e prova a vendere una bugia per danneggiare o speculare su notizie''.