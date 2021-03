Walter Samuel, l'ultimo grande stopper: oggi spegne 43 candeline

43 anni oggi per Walter Adriàn Samuel, ex difensore argentino e totem assoluto dell'Inter del Triplete targata José Mourinho. A The Wall il sito ufficiale nerazzurro ha dedicato un intenso messaggio per ricordare i novi anni passati dal centrale a Milano. In totale, Samuel ha messo insieme 236 presenze e 17 gol; l'esordio è datato 21 settembre 2005, contro il Chievo Verona.

Il suo palmares in nerazzurro è incredibile: cinque Scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club. "Leader silenzioso, presenza rassicurante per i tifosi e nemico temibile per gli avversari", così lo definisce l'organo ufficiale dell'Inter.

In un'era di settori Primavera in cui l'idea principale è la priorità dell’impostare l’azione da parte dei difensori, è meglio non dimenticarsi di Walter Samuel. Non solo non ce ne dimentichiamo, ma lo portiamo in trionfo. Con il privilegio di averlo visto difendere i colori interisti e la nostalgia di non rivederne più l’esemplare, di stopper, che fu.