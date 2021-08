Vlahovic, Di Marzio: "Quanto chiede Commisso. L'Atletico..."

Arrivano nuovi aggiornamenti mercato per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Commisso ha detto di chiedere 100 milioni per l’attaccante, non ha escluso la cessione. Così Gianluca Di Marzio a Sky: “C’è una resistenza da parte di Rocco Commisso, che non ha al momento dato apertura alla cessione.

L’Atletico Madrid ha offerto 50 milioni più 10 di bonus facilmente da raggiungere e il 20% sulla futura rivendita. Il presidente della Fiorentina non ha ancora dato l’ok. Al momento è confermato ma è una situazione da monitorare. Se rinnova con i viola, avrà una clausola da 80 milioni di euro.

Ma per il rinnovo non c’è l’accordo, la Fiorentina non ha accettato alcune condizioni – quasi imposizioni – poste dagli agenti. Commisso per ora non le ha accettate, vedremo se magari dovesse cambiare idea eventualmente a fine mercato”.