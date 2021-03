Vieri applaude: "L'Inter è una squadra. Sanchez e Eriksen hanno qualità"

La promozione degli ex. L'Inter vola. Bobo Vieri, a BoboTv su Twitch, esalta il gruppo di Conte. Ecco il suo pensiero, riportato da calciomercato.com: "Ieri è stata una partita non bella, il Torino era tutto dietro la linea della palla ma l'Inter ha avuto tante occasioni. Ma queste sono le partite che ti fanno vincere lo scudetto, hanno avuto un'occasione alla fine con Lautaro e hanno segnato, Sanchez ed Eriksen hanno qualità. Vittoria importante ieri, non puoi giocare 38 partite bene, i nerazzurri sono lì per vincere lo scudetto".

La formazione nerazzurra piace all'ex centravanti: "E' tutto a favore loro, hanno vinto le ultime due partite con le unghie, dimostrano di essere forti e di essere squadra. Sanchez ha qualità, Eriksen uguale. Quando entrano loro, la qualità paga sempre".