Vieri consiglia l'Inter: "Ecco il vice Lukaku perfetto"

Nel corso di una diretta Instagram, l'ex bomber nerazzurro Christian Vieri ha parlato anche di Inter, in particolare della necessita del club meneghino di portare a casa un vice Lukaku in grado di sostituire in maniera egregia il belga in caso di necessità. Vieri ha fatto il nome di Caicedo, attaccante della Lazio che proprio nell'ultima giornata si è messo in mostra contro la Juventus, siglando allo scadere il gol del pari. Di seguito le sue parole:

"Se fossi un dirigente dell'inter andrei subito a parlare con Caicedo; lui sa svolgere il ruolo di dodicesimo. Glielo direi, sei il vice Lukaku, vieni a Milano. Se accetta bene, ma devono comunque provarci, aaltrimenti cosa c***o fanno tutto il giorno in sede?"

Questo il pensiero dell'ex attaccante nerazzurro, che vede nel centravanti biancoceleste l'uomo giusto per completare il reparto offensivo della sua ex squadra.