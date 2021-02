VIDEO | Lukaku, un'esultanza da leader: "Sono io il migliore!"

Romelu Lukaku è ormai, senza ombra di dubbio, il vero leader di questa Inter. Il gol messo a segno ieri pomeriggio, che ha di fatto chiuso il derby, è una dimostrazione di potenza pura, e nulla hanno potuto fare Romagnoli e Donnarumma, se non guardare il belga trasformarsi nell'Adriano dei bei tempi.

Ciò che però salta all'occhio è la sua esultanza; rabbiosa, come a voler mettere in chiaro con il mondo (che spesso lo ha criticato) quanto egli sia forte. "I'm the fucking best. Io, io, te l'ho detto ca**o!", una frase che non ha bisogno di traduzioni. Non è chiaro con chi ce l'avesse Lukaku, anche se il pensiero non può che andare alla sfida personale con Ibrahimovic, che ieri sera Romelu ha stravinto, sia per il gol che per l'apporto dato alla squadra nelle fasi di gioco.