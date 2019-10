(VIDEO) L'Inter presenta la sfida alla Juventus con un post sui social

Per molti sarà una semplice partita di calcio, per altri è un confronto atteso per tutto l'anno tra due squadre da anni rivali sia dentro che fuori dal campo.

Inter-Juventus, ribattezzato il Derby d'Italia, è una sfida che sia il popolo nerazzurro che quello bianconero vivono in maniera romantica prima, durante e dopo la partita.

I meneghini arrivano al match di San Siro con due punti di vantaggio sui torinesi e con tanta rabbia causata dalla partita quasi perfetta contro il Barcellona che ha visto la squadra di Conte uscire dal Camp Nou senza racimolare neanche un punto. Nel frattempo, l'Inter ha presentato a modo suo il Derby d'Italia postando questo video sui social.