VIDEO - I nazionali possono partire: Lukaku è già arrivato in Belgio

Nel pomeriggio di oggi, Romelu Lukaku è arrivato in Belgio grazie a un volo privato, e adesso si unirà al Nazionale in vista degli impegni contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia.

L'attaccante nerazzurro è partito subito dopo il via libera dell'ATS di Milano, che nella mattinata odierna ha dato l'ok ai viaggi all'estero dei giocatori dell'Inter, in teoria in quarantena fino al prossimo 30 marzo. Probabilmente, nelle prossime ore, anche Skriniar, Perisic, Brozovic, Radu, Hakimi ed Eriksen raggiungeranno le rispettive nazionali.