Vidal, sorpresa sulla data del rientro in campo dopo l'operazione?

Vidal, il Corriere dello Sport ha parlato questa mattina della data del possibile rientro in campo del cileno dopo l'operazione del 12 marzo. L'intervento, avvenuto al ginocchio sinistro dopo che il centrocampista continuava ad accusare fastidi in seguito alla botta rimediata contro la Fiorentina, avrebbe dovuto tenerlo fuori un mese circa.

Stando al quotidiano romano invece il giocatore starebbe tentando di bruciare le tappe. Impossibile vederlo in campo (o comunque a disposizione ) al rientro dalla pausa, ossia contro il Bologna.

A sorpresa però Vidal potrebbe essere agli ordini di Conte già per il recupero contro il Sassuolo del 7 aprile (oggi l'ufficialità?) o al massimo contro il Cagliari. Un recupero importante per Conte che avrà bisogno di tutti gli uomini possibili per la corsa finale.