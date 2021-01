Vidal:" Risultato negativo, ma dobbiamo continuare a lavorare"

C'è rammarico per un pareggio arrivato in maniera incredibile sul finale di gara, dopo aver rimontato una gara partita con il solito piede sbagliato. 2-2 il risultato finale di Roma-Inter, con i nerazzurri troppo poco cinici davanti alla porta.

Per questo, il centrocampista nerazzurro, Arturo Vidal, non è contento del risultato finale e ha lasciato ai social tutto il suo rammarico:" Risultato negativo per come abbiamo giocato, ma dobbiamo continuare a lottare e lavorare. Manca ancora tanto! Forza Inter".

Delusione per il numero 22 interista autore, oggi, di una discreta prova, macchiata, però, da un errore clamoroso sotto porta.