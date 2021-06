Vidal positivo al Covid: le autorità cilene aprono un'indagine

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Deportivo, le autorità sanitarie cilene starebbero per aprire un'indagine in merito alla positività al Covid che ha colpito il centrocampista nerazzurro, Arturo Vidal.

Il cileno, infatti, martedì sarebbe stato visto in un ristorante con alcuni amici, di cui uno poi risultato positivo. Il giorno dopo si sarebbe prestato per fare uno spot pubblicitario ed andare in un altro ristorante con altri amici, per poi andare in un centro ippico in cui ha fatto le fotografie con coloro che glielo chiedevano.

Per questo, le autorità sanitarie, vogliono vederci chiaro per capire come è stato possibile tutto questo viste le rigide restrizioni poste dal governo cileno.