Vidal oggi nemmeno in panchina: il motivo della scelta di Conte

Arturo Vidal non sarà della partita oggi per Inter-Cagliari. Antonio Conte ha deciso di non portarlo nemmeno in panchina per l'impegno casalingo contro i rossoblu.

La decisione è arrivata in quanto l'ex Barcellona non è ancora rientrato a regime dopo l'operazione al menisco di un mese fa, e Conte ha deciso di risparmiarlo per poterlo far allenare individualmente stamani.

Vedremo se tornerà a Napoli o ancora più avanti.