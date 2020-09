Vidal, l'Inter lo presenta con un video social

Ieri è giunta l'ufficializzazione, poi la presentazione del numero (indosserà il 22), oggi è stato il turno del video di presentazione social di Arturo Vidal. Dall'Inter Media House viene presentato come la definizione che gli viene attribuita in campo, un guerriero. E' il guerriero che Antonio Conte tanto attendeva per il suo centrocampo.

Arturo Vidal è pronto ad esordire già nella sfida di sabato contro la Fiorentina, da veder se da titolare o da subentrante.

Vidal è pronto per prendersi l'Inter, da guerriero come lui solo sa fare.

Qui sotto vi proponiamo il video pubblicato dall'Inter sul suo profilo Twitter: