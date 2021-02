Vidal Inter, slitta ancora il rientro del cileno: derby a rischio?

L'Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Milan, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro. Come riportato da gazzetta.it, Antonio Conte avrebbe già scelto la formazione in vista del derby scudetto, ma potrebbe essere costretto a rinunciare ad Arturo Vidal.

Slitta ancora il rientro in gruppo del cileno, che sarebbe ancora alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro causato dal trauma contusivo rimediato nei minuti finali del primo tempo contro la Fiorentina e anche oggi sosterrà un allenamento individuale. La speranza di Conte sarebbe quella di riaverlo pienamente a disposizione già nell’allenamento di domani; le condizioni di Vidal verranno nuovamente valutate nelle prossime ore.

Stando a quanto riferisce la rosea, anche se dovesse recuperare in tempo, l’ex Barcellona sembrerebbe comunque destinato a partire dalla panchina nel derby. L’intenzione del tecnico nerazzurro sarebbe quella di riconfermare dal 1’ Christian Eriksen nel ruolo di mezz’ala sinistra e schierare dunque lo stesso undici visto in campo contro la Lazio.