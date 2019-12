Vidal Inter - Opera di convincimento dei compagni (Mundo Deportivo)

L'Inter è fortemente interessata ad Arturo Vidal, ed il cileno sarebbe propenso a tornare in Italia da Antonio Conte. Il Barcellona dal canto suo sarebbe pronta a cedere Carles Aleñá, talento canterano, al Betis.

Il trasferimento a Siviglia del giovane spagnolo dipenderà anche dalla permanenza del cileno. In questo modo i catalani non andranno a perdere due centrocampisti in una sola sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, alcuni compagni starebbero cercando di convincere Arturo Vidal a restare a Barcellona dato che gode di grande considerazione all'interno dello spogliatoio catalano.