Vidal Inter, il rimprovero di Conte fa rumore: il messaggio è chiaro

Quella di oggi, è stata la domenica in cui Lautaro Martinez viene elogiato per la tripletta messa a segno e Arturo Vidal criticato per il rigore ingenuo concesso al Crotone.

Una prestazione sottotono quella del cileno che è stata apertamente bocciata dal tecnico interista Antonio Conte. Queste le sue parole al termine del match contro i calabresi ai microfoni di Sky Sport:

"Qui nessuno ha il posto assicurato e lui deve dimostrare di meritarselo. Sicuramente deve fare molto meglio di quello che sta facendo ora. Lui lo sa, sa che deve tornare ad allenarsi perché magari quando giochi in grandi squadre a volte questo aspetto passa in secondo piano e vai di torello, tacchi e punta".