Vidal Inter, il cileno si presenta: "Spero di vincere tanto insieme"

C'è veramente tanta soddisfazione in casa Inter dopo l'ufficialità del passaggio in nerazzurro di Arturo Vidal. Il cileno era stato richiesto da Antonio Conte già l'estate scorsa, ma per molteplici motivi quello tra l'ormai ex Barcellona e il club di Via della Liberazione è stato un matrimonio solo rinviato.

Nel frattempo, attraverso un post su Twitter, Vidal si è presentato al mondo interista scrivendo: "Oggi inizio una nuova tappa della mia carriera con grande entusiasmo. Grazie all'Inter per aver creduto in me, ai miei nuovi colleghi e a tutto il club per la bella accoglienza. Spero che insieme potremo vincere tante cose. Forza Inter".

Parole che lasciano trapelare un grande entusiasmo per la nuova avventura italiana in attesa di confrontarsi sul campo con la Juventus, club con la quale ha conquistato tre scudetti e con Conte come allenatore.