Vidal Inter, decisione drastica della società dopo l’intervista

Vidal Inter, non sono state affatto gradite le dichiarazioni rilasciate dal cileno nel corso di un’intervista concessa nella giornata di ieri a Tnt Sports.

Il centrocampista è intervenuto senza il permesso del club lamentandosi per il suo scarso impiego e aperto pubblicamente ad un suo eventuale trasferimento al Flamengo (clicca qui per rileggere le sue dichiarazioni).

Come riportato dal giornalista Franco Vanni, molto vicino alle vicende nerazzurre, in un suo articolo pubblicato nell’edizione online de La Repubblica la società avrebbe deciso di multare il centrocampista. La sanzione, spiega il giornalista, oltre a punire l’atteggiamento di Vidal, crea anche un precedente per gli altri giocatori scontenti dello spogliatoio. Basti pensare a Matias Vecino e specialmente il suo connazionale Alexis Sanchez che negli ultimi mesi hanno spesso manifestato tramite social o dichiarazioni la loro sofferenza per lo scarso utilizzo. La squadra in questo momento ha bisogno di restare unita e concentrarsi solamente sul campo in questo finale di campionato.

Il futuro del cileno a questo punto sembrerebbe più che mai sempre più lontano dall’Inter e la sua cessione dovrebbe concretizzarsi al termine di questa stagione. Un suo addio, inoltre, permetterebbe ai nerazzurri di liberarsi del suo pesante ingaggio da circa 10 milioni di euro lordi a stagione. (il punto sul futuro del giocatore).