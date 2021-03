Vidal Inter, addio a fine stagione? Isla rivela il futuro del cileno

L’esperienza di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter potrebbe concludersi già al termine di questa stagione. Il cileno, voluto fortemente da Antonio Conte, ha deluso ampiamente le aspettative e le parti starebbero valutando un’eventuale cessione. Non è da escludere un suo addio a parametro zero anche perché permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio.

Sul futuro di Arturo Vidal si è espresso il suo compagno di nazionale Mauricio Isla del Flamengo durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN Brasile: “ Ha voglia di giocare al Flamengo da due anni, dice sempre che gli piace il Flamengo. Gli piacciono i tifosi, gli piace il Brasile".

“Arturo ha avuto tanti problemi fuori dal campo, ma non li ha mai portati nel rettangolo verde. Potrebbe avere un problema il giorno prima della partita e il giorno dopo segnare un gol, essere il miglior giocatore della partita. Non ci sono parole per definire la sua carriera e per tutto quello che ha fatto da giocatore alla Juve, al Bayern e al Barcellona. Credo che venire al Flamengo sarebbe il culmine di una carriera incredibile. Quando arriverà al Maracanã, Vidal piacerà ancora di più ai tifosi".