Vidal è ricoverato in Cile. Positivo al Covid: la situazione

Brutte notizie per Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter. Il cileno, attualmente in Sudamerica per le gare con la propria Nazionale, è stato ricoverato in Cile.

Una sindrome febbrile dovuta a tonsillite, spiega open.online, aveva già suggerito di isolarlo dal resto della squadra. Vidal, 34 anni, era stato anche vaccinato il 28 maggio, assieme al resto della squadra. Ma è risultato positivo nelle ultime ore.

Una situazione intricata perché, proprio in Cile, non si ferma l'emergenza pandemia.