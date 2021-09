Vidal carica l'Inter! Il cileno, però, rischia uno stop di almeno 10 giorni

Inter: Arturo Vidal carica l'ambiente nerazzurro e lo fra tramite una postata sul suo profilo Instagram con il connazionale Alexis Sanchez.

I due cileni mentre svolgono l'allenamento in palestra. Il centrocampista, dopo il problema muscolare, ne parliamo qui, avvertito alla coscia destra, non ha ancora recuperato e potrebbe essere disponibile per il Sassuolo.

"Sempre preparato con il mio Frate Alexis (Sanchez, n.d.r.) per tutto quello che verrà… andiamo Inter e andiamo Roja (Cile, n.d.r.)… siamo più forti che mai…". E' la didascalia che anticipa lo scattato postato dal calciatore nerazzurro, che ha già saltato le due gare di campionato contro Bologna e Fiorentina. In entrambi i match, la formazione di Simone Inzaghi ha ottenuto i tre punti ed ha subito ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida in programma sabato 25 settembre contro l'Atalanta.

L'attaccante ex Barcellona anche contro i toscani ha giocato parte del secondo tempo e sta aumentando il minutaggio per recuperare dall'infortunio rimediato prima che iniziasse la stagione. Il suo recupero è stato fondamentale soprattutto dopo il problema al bacino che ha costretto Joaquin Correa a saltare la gara contro la formazioni di Vincenzo Italiano. L'argentino ha abbandonato il campo contro il Bologna dopo uno scontro di gioco verificatosi con il terzino, Lorenzo De Silvestri. In questo, articolo, invecen potete leggere le condizioni dei calciatori dell'Inter.