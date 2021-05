Vidal: “All’Inter solo per Conte. Ho giocato per molto tempo con i dolori”

Nel corso della lunga intervista concessa a TNT Sport, Arturo Vidal ha svelato alcuni retroscena sull’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per poi tornare a parlare delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere l’Inter e del suo rapporto con Antonio Conte

"Avevo già sopportato il dolore per parecchio tempo, ho cercato di resistere fino ai turni di qualificazione ai Mondiali che poi sono stati sospesi. Il ginocchio sta migliorando, è servito più tempo perché è stato tutto molto veloce dopo l’operazione. Ero quasi pronto per tornare giocare, ma ho pagato i carichi di lavoro e alla fine con l’allenatore abbiamo deciso che la cosa migliore era recuperare bene. Non ce la facevo più perché giocavo con il dolore, ho sofferto molto contro l’Atalanta perché praticamente giocavo con una gamba sola. Spero di esserci per l’ultima partita, sto lavorando con il pallone, sto correndo. Non so cosa succederà, ma ho fede”.

"Conte? Sono venuto solo perché ho parlato con lui, mi ha sempre chiamato per tornare a lavorare insieme perché sa quanto valgo come giocatore e come persona. È una persona molto diretta, che ti dice sempre le cose in faccia. Lui vuole che giochi come sa che posso fare, anche per questo abbiamo convenuto che fosse meglio fermarmi. Voglio prepararmi al meglio e tornare più forte".