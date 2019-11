Verso Torino-Inter, possibile solo un cambio: la probabile formazione

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna la serie A con la 13esima giornata che vedrà l'Inter impegnata a Torino contro i granata. Un match impegnativo per i nerazzurri, contro una squadra che cerca il rilancio in campionato dopo un inizio non positivo. L'Inter vuole continuare la sua striscia positiva, dopo i successi contro Brescia, Bologna e Verona.

Rispetto all'ultimo incontro giocato a 'San Siro' contro i veneti, Conte potrebbe cambiare un solo giocatore nell'undici titolare. Tornerà dal primo minuto Candreva sulla fascia destra, al posto di Lazaro.

Questa la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro.