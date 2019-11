Verso Torino-Inter, Mazzarri senza quattro giocatori: la situazione

Sabato sera il campionato proporrà la sfida Torino-Inter. Da una parte la squadra di Mazzarri in cerca di un rilancio dopo l'inizio non certo semplice, dall'altra quella di Conte, lanciatissima verso la vetta della classifica, ad un solo punto dalla Juventus.

Per il match di sabato sera, Mazzarri dovrà fare a meno di quattro giocatori. Con Bonifazi fuori da tempo, il tecnico granata non avrà a disposizione Iago Falque, Lyanco e Laxalt. Gli ultimi due calciatori infortunati con le rispettive nazionali.

Oggi il Torino ha svolto l'allenamento giornaliero. Questo il report presente sul sito ufficiale: "Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato sera contro l’Inter. Dopo alcune esercitazioni specifiche Walter Mazzarri ha diretto una partita di allenamento, a ranghi misti. Riposo assoluto per Lyanco, terapie per Laxalt".