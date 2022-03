Verso Torino-Inter: la probabile formazione dei nerazzurri

Torino-Inter, probabili formazioni.

Archiviata la vittoria di Anfield, ma inutile per il passaggio del turno, dopo aver regalato una giornata di riposo ai suoi calciatori Simone Inzaghi ritrova i suoi ragazzi ad Appiano. Il Mister dovrà scegliere la formazione per il match di Torino. Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno di Stefan De Vrij, uscito nel match contro il Liverpool per un affaticamento al polpaccio sinistro mentre gli esami strumentali di Marcelo Brozovic hanno dato esito negativo e Inzaghi dovrà decidere, nei prossimi allenamenti, se rischiare o meno il centrocampista croato.

In difesa Danilo D'Ambrosio sembrerebbe essere il favorito a sostituire De Vrij con Milan Skriniar che sarà spostato sul centro della difesa mentre Bastoni completerà il trio. Centrocampo che sarà formato da Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella che rientra dopo la squalifica in Champions e Marcelo Brozovic. Se quest'ultimo non dovesse farcela, Arturo Vidal è pronto a scendere in campo e Calhanoglu sarà spostato sulla mediana. Le fasce potrebbero riservare qualche sorpresa: Denzel Dumfries e Ivan Perisic potrebbero riposare a discapito di Matteo Darmian e Robin Gosens. Per il tedesco sarebbe la prima volta da titolare con la maglia dell'Inter.

In attacco spazio al Cigno Edin Dzeko rimasto in panchina nel match di Anfield e al Toro Lautaro Martinez, tornato a segnare in campionato e in Champions League dopo mesi di astinenza. In queste ultime partite saranno fondamentali anche i cambi a partita in corso che serviranno per sbloccare le partite come quella di Genova.

Questa la probabile:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.