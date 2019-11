Verso Torino-Inter, idee chiare per Conte: la probabile formazione

E' tempo di serie A, è tempo di rivedere in campo l'Inter di Antonio Conte. Domani sera a Torino i nerazzurri giocheranno conto la squadra di Walter Mazzarri. Un match insidioso, con gli ultimi precedenti in casa dei granata che non sono molto positivi.

L'Inter vuole continuare a correre in classifica e per l'incontro di domani sera il tecnico nerazzurro non dovrebbe avere nessun dubbio sulla formazione da mandare in campo.

Questi i probabili undici: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro.